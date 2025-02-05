Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это платой за американскую помощь.

Не так давно была новость о том, что американский президент Дональд Трамп согласен продолжить оказывать поддержку Украине в обмен на редкоземельные металлы (уран, титан, графит, литий) в недрах украинской земли. Он напомнил, что в украинской земле имеются ресурсы на сотни миллиардов долларов, которые можно добывать. Владимир Зеленский также подтвердил готовность предоставить американцам право на разведку ресурсов, если они продолжат оказывать помощь.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на предложение Трампа, отметив, что речь идёт о плате за оказываемую помощь. По его словам, американский президент предлагает оказывать помощь не на безвозмездной основе, как было раньше, а обеспечить её на коммерческой основе, то есть за счёт тех же ресурсов.

Песков подчеркнул, что наиболее лучшим вариантом со стороны Белого дома было бы вовсе прекратить поставки оружия Украине, тем самым ускорив завершение российско-украинского конфликта. Однако он признаёт тот факт, что Соединённые Штаты Америки продолжают поставлять Киеву оружия и о приостановке таких поставок речи не идёт.

Ранее издание Reuters писало о том, что Вашингтон продолжил поставлять обещанное Киеву экс-президентом Джо Байденом оружие после кратковременной паузы.