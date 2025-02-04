Информация о подобной сделке появилась ещё осенью 2024 года.

Ещё в октябре 2024 года появилась информация о том, что в Киеве готовы обменять редкоземельные металлы в недрах украинской земли на помощь от Соединённых Штатов Америки. Тогда же была речь о том, что в украинской земле имеются месторождения на сотни миллиардов долларов, для разведки которых необходимы иностранные инвестиции.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил свою готовность заключить сделку с Киевом, в рамках которой Вашингтон будет пользоваться эксклюзивным правом на добычу редкоземельных металлов в обмен на обеспечение безопасности Украины.

Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки вложили сотни миллиардов долларов в оказание помощи Украине, а у страны есть «замечательные редкоземельные металлы».

В украинских средствах массовой информации, ссылаясь на источники в Офисе президента Украины, пишут, что соглашение с Соединёнными Штатами Америки об обмене редкоземельных металлы на военную помощь Киеву является одним пунктов плана победы Владимира Зеленского. Суть идеи в том, чтобы стратегически важные ресурсы (уран, титан, литий) не достались России, а использовались ключевыми партнёрами. При этом, как отмечается, именно этот вопрос обсуждался на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского осенью 2024 года.