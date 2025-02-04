Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Трамп согласился обменять редкоземельные металлы Украины на помощь от США
Информация о подобной сделке появилась ещё осенью 2024 года.

Ещё в октябре 2024 года появилась информация о том, что в Киеве готовы обменять редкоземельные металлы в недрах украинской земли на помощь от Соединённых Штатов Америки. Тогда же была речь о том, что в украинской земле имеются месторождения на сотни миллиардов долларов, для разведки которых необходимы иностранные инвестиции.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил свою готовность заключить сделку с Киевом, в рамках которой Вашингтон будет пользоваться эксклюзивным правом на добычу редкоземельных металлов в обмен на обеспечение безопасности Украины.

Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки вложили сотни миллиардов долларов в оказание помощи Украине, а у страны есть «замечательные редкоземельные металлы».

В украинских средствах массовой информации, ссылаясь на источники в Офисе президента Украины, пишут, что соглашение с Соединёнными Штатами Америки об обмене редкоземельных металлы на военную помощь Киеву является одним пунктов плана победы Владимира Зеленского. Суть идеи в том, чтобы стратегически важные ресурсы (уран, титан, литий) не достались России, а использовались ключевыми партнёрами. При этом, как отмечается, именно этот вопрос обсуждался на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского осенью 2024 года.

#украина #сша #зеленский #трамп
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PRX Quantum: Ученые, возможно, впервые узнали, что находится внутри черных дыр
25
Сэм Альтман признает ошибки OpenAI, придерживающейся стратегии закрытого исходного кода
+
Иран представил новую баллистическую ракету большой дальности, способную пролететь 1700 км
1
Потоковое видео и новые 4K-телевизоры являются причиной резкого роста выбросов CO2 в мире
14
Появились слухи о разработке Warhammer 40,000: Dawn of War 4 от Relic Entertainment
6
Казань и Нижнекамск свяжут новой железной дорогой
3
GTA 5: Expanded & Enhanced Edition может выйти на ПК в ближайшее время
+
Оперативную память DDR5-5200, DDR5-6400 и DDR5-8400 сравнили в играх
12
Озвучены четыре основных фишки грядущего iPhone 17 Air: толщина, дисплей и камеры
3
Один из владельцев смог продать свою Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC за 6600 долларов
8
Microsoft более не приветствует метод обхода проверки TPM 2.0 для установки Windows 11
15
OnePlus и REDMI выпустят во 2 квартале смартфоны среднего класса с аккумуляторами ёмкостью 7500 мАч
+
Проект роботизированного такси Tesla стартует этим летом
+
В Канаде предлагают ввести 100-процентные пошлины на автомобили Tesla и алкоголь из США
1
Эдвард Сноуден критикует графические процессоры NVIDIA Blackwell за низкую производительность
+
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и 5060 ожидаются в марте
+
МКС переходит на новую систему связи: космонавты заменяют «Регул-ОС» на ЕКТС для улучшения связи
+
Старые танки получат новую жизнь в виде тяжелых БТР
13
Часы Huawei Watch GT 5 Pro получили очередное глобальное обновление, версию 5.0.0.130 (SP3C00M02)
+
Бывший аниматор Rockstar рассказал о сложностях разработки GTA 6
+

Популярные статьи

Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
301
МиГ-41: почему легендарный «космический» перехватчик так и не поднялся в небо
30
Итоги гоночного уик-энда 1-2 февраля
+
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
66
Игра Wartales - грабим караваны и аутируем перед сном
4
В Сочи построят экспериментальную теплицу для бананов площадью 750 кв метров
7
"Средневековое разочарование" или почему я пропущу Kingdom Come: Deliverance 2
1

Сейчас обсуждают

Andrey Kovalchuk
09:18
Ну потому что заголовок писал дебил (surprise, surprise). Суть обсуждаемой статьи в том, что тестировали 5090 на разных лимитах мощи, что собственно и видно по картинке
GeForce RTX 5090 снижает производительность на 5% при использовании трех 8-контактных кабелей
Andrey Kovalchuk
09:15
Давно пора забыть, что 8-пин разъём держит только до 150 Вт. Зависит от БП и кабелей для него. На официально выпущенном кабеле-переходнике для "старых" БП Corsair (например) со стороны БП 2 корсаровск...
Для GeForce RTX 5090 подходят даже слабые устаревшие БП с тремя разъемами 8-pin
Андрей Жуков
09:13
В точку! Ахахахаххахаха!!!
PRX Quantum: Ученые, возможно, впервые узнали, что находится внутри черных дыр
Андрей Жуков
09:10
Ахахахахаха!!! И эти тоже. ))
PRX Quantum: Ученые, возможно, впервые узнали, что находится внутри черных дыр
Андрей Жуков
09:10
Ахахахахаха!!! Т.е. верили?
PRX Quantum: Ученые, возможно, впервые узнали, что находится внутри черных дыр
Nahoni
09:08
Respect !!
TSMC начинает подготовку к производству чипов по 1 нм техпроцессу
Mizer61
08:56
литрпг, боярка, постап, попаданцы и все такое
Reuters: Администрация Трампа может передать USAID под управление Госдепа США
Bernigan
08:51
У меня смартфон есть, могу прямо во время тренировки на велотренажёре сюда писать, а то просто крутить скучно, а ниже амудешный гей, скорее всего нвидиа хейтер, только опущенные амудешники этим занима...
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
swr5
08:51
"Специалисты ставят под сомнение". Сейчас эти специалисты сделат ровно столько, сколько ты им заплатишь. Начинается спланированнная дискредитация DeepSeek со всех сторон, и это не вызывает удивления.
Технология DeepSeek оказалась одной из самых уязвимых для взлома
AntonHT
08:51
Где они их собрались добывать, когда скоро все месторождения уйдут из под контроля бандеры.
Трамп согласился обменять редкоземельные металлы Украины на помощь от США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем