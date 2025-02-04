Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта по итогам неофициального саммита глав государств ЕС в Брюсселе.

Известно, что американский президент Дональд Трамп настаивает на повышении оборонных расходов стран-участников НАТО из Европы до 5% от их ВВП. Глава североатлантического альянса Марк Рютте разделяет позицию Вашингтона, признавая, что европейцы должны тратить больше на свою безопасность, чтобы уравнять долю расходов с американцами.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта по итогам проведённого неофициального саммита глав государств стран-участников Европейского союза (ЕС) в Брюсселе заявил, что европейские лидеры согласились с необходимостью тратить больше на оборону, а также эффективнее использовать заложенные под эту цель средства.

Кошта отметил, что Европейская комиссия и Совет ЕС получит политическое руководство, по которому необходимо будет разработать стратегию по усилению европейской обороны и увеличению оборонных расходов. Он добавил, что Европе необходимо концентрироваться на увеличении производства военно-промышленного комплекса.

Как уже говорил ранее Марк Рютте, в ближайшие месяцы страны-участники НАТО обсудят повышение расходов на оборону до 3,5% от ВВП. В Германии также согласны повысить оборонные расходы, но не до требуемых Трампом 5% от ВВП, поскольку в таком случае более 40% федерального бюджета страны будет уходить на армию. Президент Франции Эмманюэль Макрон и вовсе согласился удвоить оборонный бюджет его государства после завершения двух военных программ.