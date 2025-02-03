Сейчас страны-участники тратят всего 2% от ВВП.

Известно, что Дональд Трамп требует от стран-участников НАТО повысить расходы на оборону с 2% до 5% от ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте разделяет данную идею и анонсировал повышение квоты на оборонные расходы стран-участников уже в ближайшие месяцы, учитывая запланированный в июне саммит военного блока в Гааге.

Глава североатлантического альянса отметил, что будущая квота будет гораздо больше, чем нынешние 2% от ВВП. В качестве варианта рассматривается повышение сначала до 3%, а после и до 3,5% от ВВП. При этом важным фактором является солидарность стран-участников НАТО с таким решением.

Марк Рютте подчёркивает, что страны НАТО должны держаться вместе, но бремя необходимо распределить справедливо между Европой, Соединёнными Штатами Америки и Канадой, чтобы американцы не платили слишком много, а европейцы - слишком мало.

Впрочем, стоит понимать, что затребованные Дональдом Трампом оборонные расходы на сумму 5% от ВВП невозможны и для Соединённых Штатов Америки. Несмотря на громоздкий бюджет Пентагона, он составляет всего лишь 3,4% от ВВП страны. При этом резкое повышение расходов на оборону для Европы также является неподъёмной задачей, поэтому, вероятнее всего, военный блок остановится на тех же упомянутых 3 - 3,5% от ВВП.