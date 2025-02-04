Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Чешский информационный телеканал ČT24 пишет, что ещё в 2018 году чешские власти запланировали построить плотину в заповедной зоне Брды за более 1,2 миллиона долларов. Однако проект до сих пор не был воплощён в жизнь, пока за него не взялись представители местной фауны - бобры.

По данным издания, всего за две ночи популяция бобров соорудила несколько плотин в окрестностях Падртских прудов. Инициативность животных позволила восстановить естественный характер водно-болотных угодий, благодаря чему удастся улучшить условия жизни для речных обителей, в частности для редкого в заповедной зоне вида - каменного рака.

В то же время местные власти на протяжение семи лет не могли реализовать заложенный ещё в 2018 году проект по строительству плотины. Связано это было с затянувшимся сбором документов и получением разрешения на строительство.

С 2013 года в Чехии действует программа по защите бобров, численность которых в стране составляет около 15 тысяч особей. Так, например, чешские власти возмещают нанесённый грызунами ущерб. Примечательно, что в той же Польше, где проживает большее количество бобров, ситуация совсем обратная и власти активно осуществляют борьбу с бобровыми.