По его словам, ведомство утверждает все запрашиваемые платежи, даже если знает, что их получатель террорист или мошенник.

Известно, что американский бизнесмен Илон Маск возглавляет Департамент эффективности правительства (DOGE), в задачи которого входит аудит всех финансовых операций федерального правительства. Департамент анализирует, насколько финансирование тех или иных операций является целесообразным. Так, например, недавно стало известно решении Белого дома прекратить выделять 50 миллионов долларов на поставки средств контрацепции в сектор Газа, поскольку ХАМАС использует их для создания бомб.

В этот раз Илон Маск сообщил, что чиновники из Министерства финансов Соединённых Штатов Америки, отвечающие за ассигнование платежей, всегда одобряют запрашиваемые платежи, даже если их получателем являются мошеннические или террористические организации. Он подчеркнул, что речь идёт не об одном спорном моменте, а системе, обнаруженной DOGE.

При этом Маск отметил, что на фоне его заявления мошенники будут оказывать крайнее сопротивление. Например, обвиняя американскую администрацию в том, что она урезает финансирование для спасения детёнышей панд, хотя на самом деле урезается финансирование мошенников и террористов.

Ранее издание The New York Times писало о том, что министр финансов Скотт Бессент предоставил DOGE доступ к федеральной системе платежей, чтобы они могли контролировать все государственные расходы. Только за 2023 году в рамках данной системы прошло платежей на более чем пять триллионов долларов.