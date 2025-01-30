Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Известно, что Соединённые Штаты Америки приостановили все программы иностранного финансирования, в частности поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Сейчас ответственные лица проводят аудит помощи и выясняют, насколько эффективна она использовалась. По итогам трёхмесячного аудита в Вашингтоне решат, какие программы стоит финансировать, а какие - нет.

Вчера пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что, как оказалось, в рамках внешнего финансирования Вашингтон выделял почти 50 миллионов долларов на приобретение средств контрацепции, отправляемых в сектор Газа в качестве гуманитарной помощи. К такому выводу пришёл Департамент эффективности правительства (DOGE) во главе с Илон Маском, а также Административно-бюджетное управление (OMB).

Ливитт сочла такие расходы расточительством денег американских налогоплательщиков, тем самым объяснив, почему Вашингтон был вынужден приостановить иностранную помощь.

Эксперт Fox News Джесси Уоттерс, чьи утверждения позже использовал в своём заявлении Дональд Трамп, утверждает, что ХАМАС использовали презервативы для создания бомб: их начиняли взрывчаткой, а после отправляли как воздушный шар в Израиль.

Исходя из всего вышеописанного, Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором объявил, что Соединённые Штаты Америки больше не будут поставлять в сектор Газа средства контрацепции, на американские власти тратили 50 миллионов долларов.