Известно, что Украина получила как минимум две партии американских истребителей.

Известно, что летом 2024 года Военно-воздушные силы Украины получили первую партию американских истребителей F-16. С тех пор была информация о новых партиях, но официально европейские страны отказываются раскрывать какие-либо подробности, поэтому остаётся непонятным, каким именно количеством западных самолётов обладает Украина. Предполагается, что в двух партиях Киеву поставили до 20 американских истребителей.

Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с нидерландским коллегой Рубеном Брекельмансом сообщил, что главным приоритетом для Украины в военном сотрудничестве с Нидерландами остаётся программа по введению в эксплуатацию американских истребителей F-16. По его словам, в 2025 году в Киеве рассчитывают получить очередную партию истребителей.

Украинский министр добавил, что в Европе продолжают обучать украинских пилотов и инженерно-технический персонал, который будет обслуживать F-16.

Вторыми по приоритетности для Киева являются беспилотники, на производство которых Амстердам в октябре 2024 года выделил Украине 400 миллионов евро. Умеров утверждает, что его ведомство скоординировало ранее распределённые деньги. Помимо этого идёт подготовка масштабных проектов с другими странами по дальнобойным возможностям.