Подробности пакета военной помощи не раскрываются.

Министерство обороны Финляндии объявило о 27-й пакете военной помощи Вооружённым силам Украины общей стоимостью почти 200 миллионов евро. Отмечается, что пакет сформирован в тесном сотрудничество с Киевом, чтобы оказать поддержку в условиях острой ситуации на поле боя, а также внести свой вклад в развитие безопасности в Европе.

В сообщении отказываются оглашать, какое именно оружие будет предоставлено в рамках данного пакета военной помощи, ссылаясь на соображения оперативной безопасности. По этой причине не сообщается, когда именно Киев получит оружие и каким именно способом транспортируют его. При этом ведомство напоминает, что общая стоимость оружия, поставленного ими Украине с февраля 2022 года, составит 2,5 миллиарда долларов.

Примечательно, что при составлении пакета военной помощи учитывались как актуальные потребности украинской армии, так и ресурсные возможности финской армии. Иначе говоря, поставят то оружие, которое необходимо Украине, и с которым Финляндия готова расстаться.

Ранее о своём пакете военной помощи на 1,2 миллиарда долларов объявила Швеция. Оглашённый пакет военной помощи предусматривает распределение средств по различным направления поддержки, в частности поставки шведского оружия, заказ вооружений у иностранных компаний, вклад в фонды для поставок и финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса в сфере ракето- и дроностроения.