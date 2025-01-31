Данный пакет является рекордным для страны.

Правительство Швеции объявило о рекордном пакете военной помощи для Вооружённых сил Украины, в рамках которого Стокгольм потратит 13,5 миллиардов шведских крон или более 1,2 миллиарда долларов. Такой пакет военной помощи соответствует средней ежемесячной поддержке Киеву от Соединённых Штатов Америки в 2023 году, но, очевидно, в Вашингтоне позволяли себе объявлять о таких подарках гораздо чаще.

Предполагается, что финансирование будет распределено следующим образом:

приобретение оружия у шведских и иностранных компаний военно-промышленного комплекса - 5,9 миллиардов шведских крон;

взносы в фонды, направленные на приобретения техники и боеприпасов для украинской армии - 2,8 миллиардов шведских крон;

заказ ударных беспилотных летательных аппаратом дальнего радиуса действия и дальнобойных ракет у украинского оборонно-промышленного комплекса - 1 миллиард шведских крон;

Помимо этого Швеция поставит Вооружённым силам Украины оружие со своих складов на сумму около 3,3 миллиардов шведских дрон. Речь идёт о 146 грузовиках, 16 катерах, 23 морских модулей, 1 миллиона патронов калибра 12,7 мм, 1,5 тысячах противотанковых ракет TOW, 200 единицах противотанкового оружия и военном обмундировании, в том числе специального назначения (химической, биологической, радиологической и ядерной защиты).

Стокгольм профинансирует и учебные инициативы, в частности программу Interflex, в рамках которой Великобритания обучает украинских военных на своих территориях.