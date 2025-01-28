Однако готовность вести переговорный процесс сохраняется.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на очередном брифинге ответил на вопрос журналистов, может ли состояться встреча российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампов в России, а также готов ли глава Кремля полететь в Соединённые Штаты Америки для переговоров.

Российский чиновник объяснил, что обычно данный вопрос обсуждается главами государств в то время, которое сочтут целесообразным. Однако, как утверждает Песков, пока что в Москве не получали какие-либо сигналы от администрации Дональда Трампа, поэтому Кремль продолжает работать в прежнем режиме.

При этом Дмитрий Песков уточнил, что готовность со стороны Москвы сохраняется. В Вашингтоне, по информации чиновника, также готовы к переговорам.

«Судя по всему, нужно определённое время», - добавил он.

Несмотря на заявления Дональда Трампа о его желании устроить встречу с Владимиром Путиным в ближайшее время, пока что ни официальные источники, ни иностранные издания не сообщают о планировании встречи. При этом сам Трамп считает, что именно после встречи с Путиным предстоит выработать дальнейшую стратегию для урегулирования российско-украинского конфликта.