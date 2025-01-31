Он уверен, что в этом плане в штатах лучше, чем где бы то ни было в мире.

Вчера самолёт American Airlines при заходе на посадку в аэропорт имени Рональда Рейгана (Вашингтон) столкнулся с военным вертолётом UH-60 Black Hawk. В результате инцидента стало известно о гибели всего пассажирского и обслуживающего персонала (64 человека). Американский президент Дональд Трамп назвал ситуацию ужасной, подчеркнув, что вина лежит на военном вертолёте, который не предпринял мер по предотвращению столкновения с гражданским самолётом.

На фоне данной ситуации Дональд Трамп на своём очередном брифинге заверил, что американцам не стоит опасаться авиаперелётов. Он утверждает, что авиационная безопасность в Соединённых Штатах Америки лучше, чем где бы то ни было в мире.

При этом известно, что американский президент подписал распоряжение, в котором поручил провести немедленную оценку авиационной безопасности. В данном документе акцентируется внимание на том, что отбор кадров в сфере авиаперевозок должен происходить исключительно исходя из их способностей, а не по принципу многообразия и инклюзивности, который допускает принятие на работу лиц с тяжёлыми умственными и психиатрическими нарушениями. При этом Трамп отметил, что не знает, стала ли прошлая политика отбора кадров причиной катастрофы, хотя некомпетентность, несомненно, сыграла свою роль.