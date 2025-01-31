При этом Братислава считает наиболее разумным сценарием возобновление прежнего транзита.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Владимир Зеленский допустил возможность транзита газа из Азербайджана на фоне огромного давления. Об этом говорил ранее и сам Зеленский. Примечательно, что такой сценарий не исключает вероятность того, что на самом деле в Европу будет поступать российский газ, но под видом азербайджанских энергоносителей.

При этом словацкий премьер подчёркивает, что наиболее разумным вариантом в Братиславе считают возвращение к прежнему транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему. Он считает, что решение Киева о прекращении транзита привело к катастрофическим последствиям и росту стоимости газа для европейского населения: в денежном расчёте цена 1 МВт·ч в Европе составляет 53 евро, когда в Соединённых Штатах Америки платят всего 8 - 9 евро.

Фицо считает реалистичным подход, при котором российский газ при транспортировке через границу с Украиной будет становится словацким и, соответственно, без проблем проходить в Европу. Другой вопрос в том, что технически достаточно проблематично будет вернуться к поставкам российского газа в ближайшее время.

Ранее издание Financial Times уже писало о том, что в Европе идут обсуждения насчёт возобновления поставок российского газа в случае завершения российско-украинского конфликта. Такой шаг поддерживают в Венгрии и Германии, но осуждают некоторые чиновники из стран Восточной Европы, считая «безумием» повторение одних и тех же ошибок.