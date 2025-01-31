Некоторые чиновники поддерживают такой сценарий из-за потенциального снижения цен на энергоносители, а некоторые - возмущены тем, что европейцы дважды наступают на одни и те же грабли.

После прекращения транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную система доля России на европейском рынке сократилась до 5%. Поставки российского трубопроводного газа возможны исключительно через газопровод «Турецкий поток», мощность которого не покроет потребности всех европейских потребителей.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, узнало, что в Европе обсуждают, стоит ли возобновлять поставки российского трубопроводного газа в случае урегулирования российско-украинского конфликта. Отмечается, что такая мера приведёт к снижению высоких цен на энергоносители, поэтому инициативу поддерживают чиновники из Венгрии и Германии.

В то же время некоторые должностные лица из стран Восточной Европы разгневаны предложением. Они возмущены тем, что даже после всего произошедшего европейцы по-прежнему рассматривают возвращение к импорту российских энергоносителей, от которого впоследствии будет тяжело отказаться.

Financial Times также указывают на опасение экспортёров сжиженного природного газа (СПГ) из США, которые стремились добиться долгосрочных контрактов с европейскими компаниями на поставку американских энергоносителей. Очевидно, что если поставки трубопроводного газа из России возобновятся, то их СПГ будет неконкурентоспособным из-за высокой стоимости.