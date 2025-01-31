Приобретение предприятия рассматривает казахская и венгерская компания.

С марта 2024 года власти Болгарии ввели запрет на импорт российской нефти, в связи с чем нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» одноимённой российской компании фактически приостановил свою работу в прежних масштабах. ЛУКОЙЛ не исключили продажу предприятия из-за «дискриминационных законов и предвзятых политических решений» со стороны болгарских властей. Уже в январе стало известно о планах продажи российского нефтеперерабатывающего завода в Болгарии.

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков сообщил, что семь компаний претендуют на приобретение «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас». При этом, как акцентирует внимание глава болгарского правительства, среди покупателей нет ни одной болгарской компании, хотя София могла бы стать новым владельцем предприятия, если бы на это была воля парламента и имелось ассигнованное финансирование.

Председатель партии «ДПС - Новое начало» Делян Пеевски призывал правительство приобрести российский нефтеперерабатывающий завод, но такую возможность отвергли в партиях «Продолжаем перемены» и «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ).

Как стало известно в январе, приобретение «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» рассматривает казахская национальная нефтяная компания «КазМунайГаз» и венгерская нефтегазовая компания MOL.