Пострадало шесть человек, всем им оказали помощь.

Ряд испанских средств массовйо информации, в частности Cadena Ser, Heraldo, Onde Regional и Infobae, сообщают о произошедшем взрыве на заводе филиала немецкого концерна Rheinmetall Expal Munitions по производству боеприпасов в городе Хавали-Вьехо (юго-восток Испании). Отмечается, что на предприятии производили артиллерийские, миномётные снаряды, а также ракетные силовые установки.

Предполагается, что на месте произошёл взрыв центрифуги, в связи с чем начался пожар в двух очагах общей площадью 3 тысячи квадратных метров. Пожар распространился на лесные массивы и кустарники, но ситуация контролировалась экстренными службами и возгорание было локализовано. По факту инцидента компетентные органы проводят расследование.

Известно о шести пострадавших из числа сотрудников предприятия, пять из которых госпитализированы с ожогами, вдыханием дыма и черепно-мозговой травмой. Шестому оказали помощь на месте.

Испанское издание Heraldo напоминает, что год назад на этом же заводе произошёл инцидент с возгоранием растворителя, в результате чего два сотрудника получили серьёзные ожоги.