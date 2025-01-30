Отмечается, что в прошлом году чат-ботом воспользовались хакеры из более чем 20 стран.

Издание The Wall Street Journal, побеседовав с экспертами из американской компании Google, пишет, что в 2024 году хакеры из более чем 20 стран использовали чат-бот Gemini для в планировании кибератак. Хакеры обращались за помощью к искусственному интеллекту для написания вредоносного кода, поиска находящихся в открытом доступе кибернетических уязвимостей, а также изучения организаций, которые могут стать целями предполагаемых атак.

По данным издания, основная часть хакеров была якобы связана с Китаем, КНДР, Ираном и Россией. Основной целью были объекты на территории Соединённых Штатов Америки.

Заместитель начальника отдела Google по изучению угроз Сандра Джойс объясняет, что искусственный интеллект предоставляет хакерам возможности действовать эффективнее, быстрее и масштабнее, но о решающем преимуществе речи не идёт. Она акцентирует внимание на том, что Gemini не может являться для хакеров «панацеей», а наоборот - чат-боты могут быть полезнее в защите от угроз.

Что касается судьбы аккаунтов, которые были замешаны в планировании кибератак, то они, как утверждает Джойс, были удалены. Раскрывать количество удалённых аккаунтов в Google не собираются.

При этом в материале The Wall Street Journal говорится, что хакеры не использовали передовую версию ChatGPT от американской компании OpenAI в планировании подобной деятельности.