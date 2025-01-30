Некоторое время назад команда Трампа заморозила внешнее финансирование для его пересмотра.

Известно, что администрация президента Дональда Трампа приостановила программы внешнего финансирования в рамках Агентства по международному развитию (USAID), в том числе для Украины. Речь идёт о средствах, которые выделяются на СМИ, гуманитарную и другую помощь, не связанную с военным оборудованием. Решение о том, какие программы будут продолжены, а какие отменены, появится не ранее чем через три месяца, с большей вероятностью - через шесть месяцев.

Комитет Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики обнародовал совместное заявление, в котором сообщил о консультациях с европейскими коллегами о возможности замены помощи, которую получал Киев по линии USAID.

Отмечается, что пока продолжается аудит американского внешнего финансирования, необходимо предпринять оперативные меры для замены помощи от Соединённых Штатов Америки, по крайней на то время, пока Вашингтон не примет окончательное решение по дальнейшему финансированию гуманитарных потребностей иностранных государств.

При этом в парламентском комитете акцентируют внимание на том, что масштаб проблем, с которым столкнулась Украина, на самом деле гораздо больше, чем могло показаться на первый взгляд. Помощь в рамках USAID позволяла Киеву поддерживать проекты для обеспечения дальнейшего прогресса в развитии страны, в частности американские гранты получали украинские медиаресурсы, а некоторые издания и вовсе полностью полагались на финансирование от Государственного департамента.