Об этом сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии.

На сайте Европейской комиссии опубликован пресс-релиз, в котором сообщается об одобренном предложении по введению пошлин на сельскохозяйственные продукты и азотные удобрения, импортируемые из России и Белоруссии. Отмечается, что сельскохозяйственная продукция, которую затронут новые тарифы, составит 15% от всего российского сельскохозяйственного экспорта в 2023 году.

В сообщение объясняют, что решение принято для снижения зависимости от импорта товаров данной категории из России и Белоруссии. В особенности внимание уделяется удобрениями, поскольку импорт дешёвых российских и белорусских товаров представляет риск для продовольственной безопасности всего Европейского союза.

Помимо этого новые тарифы направлены на рост внутреннего производства, которое пострадало во время энергетического кризиса. При этом, как подчёркивает Европейская комиссия, введённые меры гарантируют фермерам доступность европейских удобрений. В случае же, если европейские фермеры станут свидетелями существенного роста цен на удобрения, европейский исполнительный орган разработал смягчающие меры для стабилизации рынка.

В контексте экономического давления на Россию упоминается и то, что пошлины снизят доходы Москвы от экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений в Европу.