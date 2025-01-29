Такая ситуация может коснутся Тайваня, который производит практически все полупроводники.

Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности ввести новые пошлины на импорт в Соединённые Штаты Америки полупроводников, полупроводниковых элементов и лекарственных препаратов. Он считает, что такой шаг может помочь производителям в данной сфере вернуться обратно в штаты.

По словам американского президента, когда он говорит о новых пошлинах, никаких исключений в плане стран нет. При этом политик напомнил, что 98% полупроводников производятся в Тайване, а он хочет исправить ситуацию, вернув американские компании, их технологии и производство из Азии обратно в Соединённые Штаты Америки.

Трамп уточнил, что речь идёт о компаниях Apple, NVIDIA, AMD и Qualcomm, которые будут вынуждены инвестировать в американское производство из-за возросших пошлин. Непонятно, насколько это действительно ускорит строительство инфраструктуры для производства чипов в Соединённых Штатах Америки, ведь речь идёт об инвестициях на десятки миллиардов долларов и большом количестве времени.

Предполагается, что пошлины могут составить от 25% до 100%. Такой шаг может нанести существенный удар для экономики Тайваня, которая имеет значительные доходы от экспорта полупроводников, учитывая развитый бизнес в этой сфере. Однако тут есть и политическая значимость ситуации, ведь до недавних пор Тайбэй мог полагаться на абсолютную поддержку со стороны Вашингтона.