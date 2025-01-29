Изначально предполагалось, что самолёты поставят ВСУ в конце 2024 года.

Летом 2024 года стало известно о планах Франции поставить Военно-воздушным силам Украины французские истребители Mirage 2000-5. Предполагалось, что обучение украинских пилотов займёт около полугода, а поставки осуществят в конце 2024 года. Уже осенью министр Вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню озвучил новую дату поставок - начало 2025 года.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро озвучил обновлённый срок передачи французских истребителей, подчеркнув, что они будут в украинском небе уже в ближайшее время. По его словам, произойти это может к концу первого квартала 2025 года. При этом, как отмечает французский министр, украинские пилоты и технический персонал закончили обучение по эксплуатации и обслуживанию Mirage 2000-5 в конце 2024 года.

Особенность французских истребителей заключается в том, что они могут быть носителями ракет Storm Shadow/SCALP-EG, когда сейчас Военно-воздушные силы Украины прибегают к модернизации советских самолётов, чтобы те могли осуществлять пуски англо-французских ракет.

Барро также прокомментировал возможную отправку французских военных на территорию Украины после завершения российско-украинского конфликта, отметив, что Франция, Европа и Соединённые Штаты Америки должны быть готовыми к полноценному участию в обеспечении гарантий мира, когда он будет достигнут.