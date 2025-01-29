Израильская армия сняла с эксплуатации американские ЗРК Patriot.

В апреле 2024 года Израиль снял с вооружения американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые были заменены израильскими системами противовоздушной обороны. Как узнало издание Axios, израильское правительство приняло решение о передаче связанного с Patriot оборудования Соединённым Штатам Америки.

По данным издания, израильские власти передали Пентагону 90 ракет-перехватчиков PAC-2 для Patriot, которые были отправлены в Польшу для дальнейшей передачи Вооружённым силам Украины.

Axios акцентируют внимание на том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в течение нескольких недель пытался добиться от Владимира Зеленского разрешения на паломничество ультраортодоксальных евреев в украинский город Умань, где захоронили известного израильского раввина. Однако Зеленский игнорировал обращение, пока Нетаньяху не принял положительное решение о передаче Вашингтону ракет для Patriot. Источники издания из окружения Нетаньяху отрицают связь между паломничеством и возвращением оружия.

Отмечается, что в Тель-Авиве также опасались, как воспримет данную новость Москва. Однако израильские власти смогли убедить Россию, что лишь возвращают американцам поставленное оружие, снятое с вооружения израильской армии. Источники Axios в израильском правительстве подтвердили возвращение зенитных ракет Пентагону, но уточнили, что не знают о том, были ли они переданы Украине.

Предполагается, что Киев может рассчитывать на поставки дополнительного оборудования для Patriot, в частности радиолокационных комплексов, но для начала оно пройдёт восстановление в США.