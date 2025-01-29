Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт утверждает, что администрация Джо Байдена «расходовала бюджетные средства как пьяные матросы».

Известно, что Соединённые Штаты Америки приостановили все программы по оказанию внешней помощи и федеральные гранты в рамках решения американского президента Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт на своём первом брифинге объяснила, почему в Вашингтоне приняли такое решение.

По словам американского чиновника, прошлая администрация Джо Байдена в последние четыре года «расходовала бюджетные средства как пьяные матросы», в связи с чем в штатах выросла инфляция.

Как утверждает Ливитт, приостановление федерального финансирования различных грантов и кредитов является временной паузой, необходимой для проверки целесообразности расходования средств. Она добавила, что новая американская администрация должна убедиться в том, что «каждая копейка учтена честно».

Каролайн Ливитт подчеркнула, что приостановление федерального финансирования не затронет некоторые выплаты, например социального страхования в рамках государственной программы медицинского страхования Medicare, а также программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP), предназначенной для обеспечения достаточным продовольствием лиц с низким или нулевым доходами.