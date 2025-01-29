Словацкий премьер требует продолжение поставок российского газа через украинские территории.

Премьер-министр Словакии выступил с новым заявлением, в котором назвал своим врагом Владимира Зеленского, поскольку «он мне не нравится» тем, что создаёт проблемы для его страны. На фоне этого словацкий премьер заявил о своей готовности заблокировать всю помощь Украине со стороны Европейского союза, если Зеленский не пересмотрит решение о прекращении транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему.

Глава словацкого правительства настаивает на том, что Словакии нужны именно поставки газа из России, а не слова о готовности начать транзит энергоносителей из Азербайджана. По его мнению, все последние заявления Владимира Зеленского указывает на его неготовность обсуждать транзит российского газа и, как следствие, изменять свою политическую позицию.

Помимо этого Фицо напомнил, что 21 января 2025 года планировал провести встречу с Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Однако украинский президент, как утверждает словацкий премьер, лишь прислал протокол ещё не проведённой встречи, в котором обозначил, какие действия должна предпринять Братислава для поддержки Украины.

Ранее стало известно, что Венгрия не будет блокировать решение о продлении санкций Европейского союза в отношении России. Премьер-министр страны Виктор Орбан сообщил, что в Европейской комиссии предоставили Будапешту запрошенные гарантии энергетической безопасности.