Будапешт поддержит продление европейских санкций в конце текущего месяца.

Известно, что в конце текущего месяца состоится голосование о продлении санкций Европейского союза против России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неожиданно выдвинул три условия для того, чтобы Будапешт не отклонялся от общей политики Брюсселя и продлил санкционный режим.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи 27 января 2025 года на уровне глав внешнеполитических ведомств стран-участников Европейского союза сообщил, что Европейская комиссия предоставила Будапешту гарантии энергетической безопасности, которые запрашивали венгерские власти для защиты газо- и нефтепроводов.

По словам венгерского министра, в Брюсселе ясно дали понять, что целостность энергетической инфраструктуры, через которую снабжается Европа, является вопросом безопасности всего Европейского союза. Он добавил, что в Европейской комиссии также добиваются от Украины гарантий сохранения поставок российской нефти.

Таким образом стало понятно, что Венгрия продлит санкции против России. Примечательным является то, что если вопрос стоял только о сохранении транзита российской нефти в Европу, то в Киеве и так называли прекращение транспортировки невозможным, поскольку в таком случае страна понесёт ответственность за нарушение договорённостей и будет вынуждена выплатить огромные штрафы. В то же время, речи про возобновления поставок в Европу российского газа не было.