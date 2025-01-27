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Nacvark
Сийярто сообщил о намерениях США отменить санкции против Венгрии
Ограничительные меры были введены при президентстве Джо Байдена.

Во время президентства Джо Байдена американские власти вводили ограничительные меры против Венгрии, в частности в отношении венгерских чиновников. В этом месяце администрация экс-президента также успела ввести санкции против руководителя канцелярии премьер-министра Венгрии Антала Рогана, обвинив его в причастности к коррупции. Сам премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что если Рогана наказывает крупная держава, то он хорошо выполняет свою работу.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с американским коллегой Марко Рубио сообщил в социальных сетях о намерениях Вашингтона улучшить американо-венгерские политические отношения, в частности отменив ограничительные меры, которые ввело прошлое американское правительство.

Помимо этого чиновники обратили внимание на необходимости укрепить сотрудничество в области обороны и энергетической безопасности. Сийярто и Рубио выразили желание как можно быстрее организовать совместную рабочую встречу.

Примечательно, что отношение между политиками складываются неплохо, хотя Венгрия предпочитает закупать российские энергоносители, когда Дональд Трамп призывает всю Европу перейти на закупку американских энергоресурсов.

#сша #венгрия #сийярто #рубио
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