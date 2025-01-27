Изначально предполагалось, что уже 27 января израильские военные покинут страну.

В ноябре 2024 года между Израилем и ливанской шиитской группировкой «Хезболла» было подписано соглашение о прекращении огня, в рамках которого израильские военные передадут удерживаемые позиции на юге Ливана регулярной армии страны. В то же время ливанские шииты должны были выполнить требование Резолюции №1701 Совета безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) от 2006 года, отступив за реку Литани. Предполагалось, что полный вывод израильских войск завершён уже 27 января.

Однако в пятницу израильская сторона объявила, что не может вывести войска в срок, поскольку «Хезболла» не отвела все силы с южной части страны. В Белом доме подтвердили, что на этот счёт Израиль и Ливан достигли нового соглашения, продлив прекращение огня и утвердив новую дату окончательного вывода израильских войск - 27 февраля 2025 года.

В опубликованном на сайте Белого дома сообщении также сообщают, что правительство Израиля, Ливана и Соединённых Штатов Америки начнут переговоры о возвращении ливанских заключённых, задержанных после 7 октября 2023 года.

Стоит отметить, что за прошедшие два месяца стороны всё же достигли определённого прогресса в выводе войск. Так, например, Израиль вывел своих военных с юго-западной части Ливана, куда вошла ливанская регулярная армия и вернулись мирные жители.