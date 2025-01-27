Таким образом в североатлантическом альянсе рассчитывают побудить компании ВПК Европы простимулировать рост востребованных производственных мощностей.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в НАТО планируют утвердить процедуру, по которой североатлантический альянс будет передавать компаниям военно-промышленного комплекса Европы засекреченную информацию о целевых показателях своего потенциала. В передаваемой информации будет указываться на то, какое оружие и оборудование востребовано.

Отмечается, что данные являются конфиденциальными и могут быть предоставлены союзникам по мере обновлениях оборонных стандартов. Источники Bloomberg утверждают, что сейчас прорабатывается формат, в котором североатлантический альянс сможет безопасно делиться секретными данными. Предполагается, что окончательное решение появится в ближайшие месяцы.

Такие усилия направлены на то, чтобы простимулировать производство оружия в Европе. Если компании будут знать о том, какое именно оружие является востребованным, они смогут заблаговременно нарастить производственные мощности, осознавая, что инвестиции будут рентабельными, учитывая имеющийся спрос на соответствующий тип вооружения.

Стоит отметить, что текущие показатели производства оружия в Европе относительно небольшие в сравнении с оборонно-промышленным комплексом России, который за несколько месяцев способен произвести столько вооружения, сколько все европейские компании делают за год.