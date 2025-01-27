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Nacvark
Дональд Трамп анонсировал введение санкций против Колумбии за отказ принять самолёты с мигрантами
Колумбийский президент Густаво Петро не одобряет практику депортаций.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил, что президент Колумбии Густаво Петро запретил двум американским военным бортам с мигрантами приземлиться на территории его страны. По его словам, на борту американских самолётов находилось много депортированных нелегальных мигрантов из Колумбии.

В ответ на действия, которые американский президент счёл угрозой национальной и общественной безопасности, он поручил своей администрации ввести следующие ограничительные меры против Колумбии:

  • установить 25-процентные пошлины на все колумбийские товары (впоследствии пошлины повысят до 50%);
  • запрет на поездки и отзыв виз для должностных лиц из правительства Колумбии;
  • визовые ограничения в отношении всех сторонников колумбийского правительства и их семей;
  • усиление таможенных и пограничных проверок для всех грузов из Колумбии;
  • введение казначейских, банковских и финансовых ограничений в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Сам колумбийский президент Густаво Петро практику американских депортаций не одобряет, поскольку считает, что к мигрантам обращаются как к преступникам. Он также напоминает, что на территории Колумбии пребывает более 16 тысяч американских граждан без определённого правового статуса, но местные власти их не депортируют.

Впрочем, несмотря на всё вышесказанное Густавом Петро, стало известно, что колумбийский президент готов выделить президентский самолёт для депортированных из Соединённых Штатов Америки колумбийцев. Впоследствии он объяснился, что его основная претензия не в депортации колумбийцев, а в том, что транспортируют их на военных самолётах.

#сша #дональд трамп #колумбия
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