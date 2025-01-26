Уже в конце месяца состоится заседание, на котором решится судьба европейских санкций.

Известно, что 31 января 2025 года в Совете Европейского союза (Совет ЕС) должны будут принять решение о продлении европейских санкций против России на следующие полгода. Однако есть вероятность, что Венгрия не поддержит данное решение и санкции будут сняты.

Премьер-министр Польши (является председателем Совета ЕС) Дональд Туск на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) предупредил венгерского коллегу Виктора Орбана о «последствиях со всеми вытекающими», если Будапешт откажется поддержать решение о продлении европейских санкций против России.

По словам польского премьера, если Орбан в самый ключевой момент российско-украинского конфликта решит снять антироссийские санкции, станет понятно, что он играет на стороне России, а не Европы.

Ранее Виктор Орбан уже озвучивал условия для продления Будапештом антироссийских санкций. Одно из условий - возобновление транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему, которое технически невозможно реализовать в этом году. Впрочем, даже если бы это было возможно, в Киеве дали понять, что не поддержат поставки российского газа в Европу, хотя могут согласиться на транзит азербайджанских энергоносителей.