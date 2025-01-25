Цифра является рекордной, а показатель за 2023 год составлял всего 238 млрд.

Государственный департамент Соединённых Штатов Америки опубликовал финансовый отчёт, в котором сообщается, что в 2024 году Вашингтон продал оружие другим странам на рекордные 318,7 миллиардов долларов. В прошлом году показатель был только 238 миллиардов долларов, то есть цифра выросла на 29%.

Стоит отметить, что иностранные государства покупают американское оружие двумя способами: либо прямые контракты на поставку с американскими компаниями, либо установление соответствующих договорённостей при посредничестве американского правительства. В обеих случаях поставки санкционируются Государственным департаментом.

По данным американского внешнеполитического ведомства, существенную часть данной суммы составили поставки и модернизация истребителей F-16 для Турции (23 миллиарда долларов), истребителей F-16 для Израиля (18,8 миллиардов долларов), а также продажа танков M1A2 Abrams Румынии (2,5 миллиарда долларов). Основными покупателями также является Германия (закупила ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса Patriot на 5 миллиардов долларов), Япония (самолёты-заправщики KC-46A за 4,1 миллиардов долларов и ракеты Tomahawk за 2,4 миллиардов долларов), Индия (многофункциональные БПЛА MQ-9B за 4 миллиарда долларов) и Южная Корея (вертолёты AH-64E Apache за 3,5 миллиарда долларов).

Издание Reuters отмечает, что крупные компании американского военно-промышленного комплекса, в частности Lockheed Martin, General Dynamics и Northrop Grumman, стремятся удовлетворить возросший спрос в результате роста военных конфликтов в мире. В то же время министерства обороны различных стран выстраиваются в очередь, чтобы приобрести американское оружие.