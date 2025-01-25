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Nacvark
Bloomberg: Европа хочет убедить США принять участие в миротворческой миссии на территории Украины
В Вашингтоне считают дело сугубо европейским, но их позиция создаёт риски для трансатлантического сотрудничества.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Европе имеется консолидация по поводу отправки миротворческих сил на территорию Украины, как одна из форм предоставления Киеву гарантий безопасности. Однако европейские чиновники настаивают на том, чтобы Соединённые Штаты Америки тоже принимали участие в инициативе.

Отмечается, что изначально в Вашингтоне вовсе исключали такой сценарий, считая дело сугубо европейским, но сейчас позиция новой американской администрации смягчилась. Не исключено, что американские военные могут принять участие в миротворческой миссии, но основное бремя на себя все равно возьмут европейцы.

В то же время указывается на то, что если Соединённые Штаты Америки откажутся принимать участие в миротворческой инициативе, это спровоцирует раскол среди НАТО, поскольку трансатлантическое сотрудничество в рамках североатлантического альянса будет подставлено под сомнение. Помимо этого доверие к гарантиям безопасности будет снижено.

Ранее Владимир Зеленский, назвав отправку на территорию Украины 200 тысяч миротворцев лишь минимальной цифрой, говорил о необходимости участия Вашингтона в миссии. Без американских военных, по его мнению, миротворческая миссия не принесёт успеха.

#украина #сша #европа
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