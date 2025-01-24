Судна должны были доставить сырьё в другой регион, но по каким-то причинам курс был изменён в пользу европейского клиента.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники в аналитических компаниях, пишет, что в этом месяце как минимум семь танкеров, перевозящих американский сжиженный природный газ (СПГ), резко сменили свой курс на Европу. Предполагается, что перенаправление грузов связано с прекращением поставок российского газа в Европу на фоне отказа Киева от транзита.

По данным издания, изначально шесть танкеров отправлялись к мысу Доброй Надежды (Южно-Африканская Республика), а ещё один держал курс на Колумбию. Однако в какой-то момент корабли изменили курс, направившись в Европу. Аналитик Independent Commodity Intelligence Services Алекс Фроули считает такие резкие изменения курса достаточно необычным явлением.

Упомянутые танкеры, по оценке источников издания, перевозят около 500 тысяч тонн СПГ, то есть 0,5% от общего объёма импорта Европейского союза в 2024 году. При этом источники издания акцентирует внимание на том, что продажа СПГ в Европу принесёт до 5,3 миллионов долларов каждому судну. Перенаправление танкеров может происходить как раз из-за ограниченной рентабельности поставок в Азию.

В материале Financial Times отмечают, что в таких ситуациях с резкой сменой курса, поставщик должен либо заплатить штраф за отклонение от оговорённого пункта назначения, либо исполнить свои обязательства путём отправки другого груза.

Ранее Дональд Трамп уже говорил о том, что Вашингтон готов гарантировать масштабные поставки газа и нефти в Европу, если будет достигнуто соответствующее соглашение с европейскими странами.