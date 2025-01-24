Он заверил, что Вашингтон исполнит свои обязательства, если будет заключена сделка с Европой.

После того, как Украина прекратила осуществлять транзит российского газа в Европу через свою газотранспортную систему, европейские страны были вынуждены искать альтернативные источники поставок. При этом пока непонятно, смогут ли Соединённые Штаты Америки удовлетворить потребности европейцев, учитывая отсутствие между континентами газопровода для транспортировки трубопроводного газа.

В этот раз Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон готов предоставить Европейскому союзу гарантию надёжных и стабильных масштабных поставок энергетических ресурсов, в том числе сжиженного природного газа. Он подчеркнул, что если стороны заключат сделку, то американские власти будут выполнять свои обязательства. Трамп акцентирует внимание на том, что некоторые страны далеко не всегда выполняют обязательства, ссылаясь на различные проблемы, в частности с переработкой, но Соединённые Штаты Америки могут гарантировать бесперебойные поставки.

При этом американский президент отметил, что ещё в первый день вступления в должность уделил особое внимание крупным проектам по экспорту энергетических ресурсов. Некоторые проекты находились с Луизиане, которая поддержала Дональда Трампа на выборах, за что, как утверждает политик, он находится перед ними в долгу.

Ранее Дональд Трамп уже говорил о том, что Вашингтону придётся ввести новые пошлины в отношении продукции из Европы, если европейские страны не станут закупать больше американской нефти и газа. Тогда же он сообщил о намерениях заработать большие деньги для страны за счёт продажи энергоносителей.