Он признал, что был очень счастлив услышать от нового американского президента о его готовности усилить санкционное давление.

Не так давно американский президент Дональд Трамп не исключил, что может принять решение о введении дополнительных санкции против России. Тогда он уточнил, что сейчас идёт подготовка к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным, по итогам которых, вероятнее всего, будет принято окончательное решение. Вчера Трамп повторил свои слова, опубликовав пост в социальной сети Truth Social, где призывал Киев и Москву к переговорам.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал заявление американского президента, признав, что был очень рад услышать его позицию. Он добавил, что новые санкции могут ухудшить дела в российской экономике, позволив уменьшить приток средств в государственный бюджет страны.

При этом глава североатлантического альянса согласился с тем, что Украина находится ближе к Европе и украинский вопрос больше затрагивает европейцев, чем Соединённые Штаты Америки. В то же время Рютте объясняет, что данный вопрос также является геополитическим и Вашингтон хочет, чтобы он закончился прочным соглашением, ведь за этим наблюдают российские партнёры, в том числе Китай и КНДР.