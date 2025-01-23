Под проверку попало около 160 сотрудников.

Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, рассказало о запущенной Администрацией президента Дональда Трампа проверке государственных служащих, работающих в Совете национальной безопасности при Белом доме. Отмечается, что под проверку попало около 160 кадровых государственных служащих, а члены администрации нового американского президента начали их опрашивать ещё до вступления Трампа в должность.

Как отмечает издание, всё это является частью более масштабной инициативы по реорганизации федеральной службы. Дональд Трамп планирует укомплектовать службы лояльными ему людьми и упростить процедуру увольнения сотрудников. По данным Axios, попавшие под отстранение сотрудники работают из дома, хотя в первый же своего президентства Трамп издал указ, по которому все государственные служащие были вынуждены вернуться с удалённого формата работы обратно в офис.

Примечательно, что под организованную проверку попадают даже те сотрудники, которые работали ещё со времён первой администрации Дональда Трампа. Команда нового американского президента хочет убедиться в их лояльности, а для самого Трампа является важным приверженность подчинённых к его политическим целям.

Axios также добавили, что федеральные прокуроры получили указание провести расследование в отношении чиновников местного уровня, а также предъявить им обвинения, если они откажутся следовать его новой миграционной политике.