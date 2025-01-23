Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис по итогам встречи с вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Европейский комиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис по итогам встречи с вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко на полях Всемирного экономического форума в Давосе объявил о планах Европейского союза направить в текущем году 35 миллиардов евро на оказание финансовой помощи Украине. Средства будут предоставлены в рамках программы Ukraine Facility и кредита от «Большой семёрки» (G7) на 50 миллиардов долларов, обслуживаемого за счёт замороженных российских активов.

Ukraine Facility - многолетняя программа поддержки Украины, запланированная Европейским союзом на период с 2024 по 2027 год. Средства выделяются в рамках траншей для пополнения государственного бюджета и инвестиций в различные отрасли.

Помимо этого Домбровскис добавил, что обсудил со Свириденко процесс вступления Украины в Европейский союз, а также шаги, направленные на приближение страны к Единому рынку европейского сообщества.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил мнение, что Украина находится ближе к членству в Европейском союзе, чем его страна. Он объяснил это политическими преимуществами Киева.