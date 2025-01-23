По его мнению, сейчас Киев наиболее продуктивно двигается по пути евроинтеграции.

На текущий момент десять стран, имеющих статус кандидата, претендуют на членство в Европейском союзе. Некоторые из них пока что ограничиваются только соответствующий статусом, а некоторые уже запустили переговорный процесс, за которым следует утверждение заявки на вступление странами-участниками сообщества. Из наиболее перспективных кандидатов следует выделить Украину, Молдавию, Грузию (вступление де-факто приостановлено по решению грузинских властей), а также Сербию.

Президент Сербии Александр Вучич выразил мнение, что Киев из всех кандидатов на вступление в Европейский союз находится ближе всех. При этом он акцентирует внимание на том, что его страна на пути евроинтеграции дольше всех (с 2008 года). Для себя политик объясняет это политическими преимуществами Киева. Стоит напомнить, что формально переговорный процесс между Украиной и Европейский союзом был запущен ещё летом 2024 года, но на текущий момент стороны ещё не согласовали ни одного раздела для запуска голосования среди стран-участников.

Сербский президент также сообщил, что встречался с Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Украинский президент не просил его вводить санкции против России, поскольку знает позицию Белграда. Вучич упомянул, что обсуждал с Зеленским их путь евроинтеграции, через который проходят оба государства. Сербский политик подтвердил готовность сотрудничества с Киевом на пути вступления в Европейский союз.

Следующее расширение Европейского союза может произойти в конце срока действующего состава Европейской комиссии, то есть в 2029 году, но только при условии, если к этому моменту часть стран-кандидатов завершит переговорный процесс и согласует все обсуждаемые в рамках него разделы.