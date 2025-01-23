Такое заявление немецкий канцлер сделал по итогам встречи в Париже с Эмманюэлем Макроном.

Канцлер Германии Олаф Шольц по итогам своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном заявил, что новый американский президент Дональд Трамп станет «вызовом» для Европы и это уже стало понятно. Политик напомнил, что уже имел два телефонных разговора с Трампом.

При этом немецкий канцлер акцентирует внимание на том, что Европа не станет унижаться и прятаться, а будет конструктивным и напористом партнёром для Соединённых Штатов Америки. Шольц считает, что такая позиция позволит заложить хороший фундамент для сотрудничества с Вашингтоном, с которым Европу тесно связывает давняя история дружбы и партнёрства.

В то же время Макрон подчеркнул, что каждая европейская страна должна играть полноценную роль в построении сильной и единой Европы, способной защищать свои интересы, в том числе перед Дональдом Трампом. Французский президент видит в Германии и Франции немаловажную роль для развития региона.

Помимо этого Олаф Шольц указал на стратегическое преимущество Европы, в которой проживет более 400 миллионов европейцев. По его мнению, регион имеет достаточную экономическую мощь и может опираться на свою собственную силу.