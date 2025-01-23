Об этом пока мало информации, но Сирия не планирует становиться источником угрозы для какого-либо государства.

После того, как в декабре 2024 года был свергнут экс-президент Сирии Башар Асад, осталась непонятна судьба двух российских военных баз на территории страны, которые представляют важность для России и позволяют обеспечивать группировку войск в Африке. Тем не менее, за последние месяцы окончательное решение по военных базам Дамаск не принял, а российские военные продолжают присутствовать в регионе.

Министр обороны нового сирийского правительсва Мурхаф Абу Касра в интервью Al Araby сообщил, что военное присутствие России в Сирии ограничивается двумя базами в Хмеймиме и Тартусе. Он подчеркнул, что о их дальнейшей судьбе всё ещё идут переговоры.

По словам сирийского министра, новые власти планирую достичь стабильности и освободить место для реконструкции, экономического развития, а также укрепления национальных вооружённых сил. Он добавил, что не менее важным является достижение позитивных отношений как с арабскими, так и другими государствами.

Мурхаф Абу Касра акцентирует внимание на том, что Сирия не будет источником угрозы ни для одной страны в мире. В планах Дамаска установление сбалансированных отношений с соседями и международным сообществом.