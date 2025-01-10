По данным издания, канцлер не видит необходимости в срочных мерах, особенно в разгар предвыборной кампании.

Издание Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники, пишет, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус предлагают предоставить Вооружённым силам Украины внеплановую военную помощь на три миллиарда евро. Однако их действиям препятствует действующий немецкий канцлер Олаф Шольц.

Как отмечает издание, немецкие министры хотят обратиться в бюджетный комитет Бундестага, затребовав внеплановые расходы на военную помощь Украине. К таким мерам уже прибегал Берлин в прошлом году, поэтому немецкое правительство хочет поступить аналогично, учитывая ухудшение позиций Киева на поле боя и неясные перспективы поддержки со стороны новой американской администрации.

По данным Der Spiegel, немецкий канцлер не поддержал идею Бербок и Писториуса. Шольц не желает ставить новое правительство «перед свершившимся фактом» и не считает необходимым предпринимать срочные действия по данному вопросу. Вместо этого в канцелярии канцлера напоминают, что Германия выделила в этом году достаточно средств на оказание военной помощи Украине - 4 миллиарда евро.

Источник издания в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) утверждает, что Олаф Шольц имеет и политическую причину не объявлять новые поставки оружия Киеву, учитывая продолжающуюся предвыборную кампанию перед парламентскими выборами 23 февраля 2025 года. Он опасается, что это навредит популярности СДПГ среди немецких избирателей.