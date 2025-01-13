При этом он признал, что соответствующий пакет готовится и необходимо политическое решение.

Не так давно издание Der Spiegel писало о том, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус предложили оказать Вооружённым силам Украине внеплановую военную помощь, заложив под эти цели ещё три миллиарда евро. Отмечалось, что к подобным мерам немецкое правительство прибегало в прошлые годы, но в этот раз немецкий канцлер Олаф Шольц не поддержал подобную инициативу.

Борис Писториус в интервью немецкому изданию Tagesspiegel прокомментировал данные слухи, подчеркнув, что никто не блокирует поддержку Киева. В то же время он признал, что дополнительная военная помощь Украине находится на этапе согласования.

По словам немецкого министра, в оборонном ведомстве Германии продолжат готовить новый пакет военной помощи Украине, ожидая политического решения. Писториус рассчитывает, что после согласования всех вопросов будет принято положительное решение по отправке оружия украинским военным.

Несмотря на то, что Борис Писториус опроверг факт блокирования Олафом Шольцем помощи Украине, он всё же признал имеющиеся планы по выделению дополнительного финансирования и отсутствие политического решения. Фактически это говорит о том, что дополнительная помощь обсуждается, пакет готовится, но утверждать финансирование никто пока не собирается по политическим причинам.