Целью данной реформы является решение проблем на рынке недвижимости, где не хватает жилья для среднего и рабочего класса.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о решении испанского правительства ограничить приобретение жилья для иностранцев-нерезидентов, которые не зарегистрированы в странах Европейского союза. Данное решение он объяснил проблемой на рынке недвижимости, где не хватает жилья для среднего и рабочего класса.

Предполагается, что в рамках принятого решения испанские власти также проведут налоговую реформу, которая приведёт к увеличению налогов для владельцев апартаментов, сдающихся в аренду. Помимо этого теперь иностранцы-нерезиденты, желающие приобрести недвижимость в Испании, будут вынуждены заплатить 100-процентный налог от стоимости объекта.

Педро Санчес напомнил, что в 2023 году незарегистрированные на территории Европейского союза иностранцы приобрели в его стране около 27 тысяч объектов недвижимости. При этом жильё использовалось не для проживания, а для сдачи в аренду или использования другим образом в коммерческих целях.

Неделю назад испанское правительство сообщило об отмене так называемых «золотых виз», которые предоставляли нерезидентам возможность получить вид на жительство в обмен на инвестиции. Принятое тогда решение тоже было направлено на стабилизацию рынка недвижимости.