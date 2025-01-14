Об этом сообщил представитель президента Франции по Африке Жан-Мари Бокель.

Представитель президента Франции по Африке Жан-Мари Бокель по итогам своего турне по африканским странам заявил, что Париж намерен сократить своё присутствие в регионе, выведя войска. Он отметил, что не может точно назвать численность войск, которые останутся на африканском континенте, поскольку цифры необходимо ещё согласовать с главами государств.

По словам французского чиновника, Франция будет двигаться в сторону резкого сокращения контингента войск, прежде чем вывести его полностью. Он также акцентирует внимание на том, что нет необходимости выгонять французских военных из Африки, поскольку если какая-то страна хочет сократить у себя контингент войск Франции, то достаточно лишь проинформировать об этом Париж, чтобы удалось организовать вывод в хороших условиях.

Бокель подчёркивает, что в ближайшее время французское правительство намерена приложить усилия для обучения военного персонала в 22 учебных заведениях Африки. Помимо этого во время своего визита чиновник обсуждал подготовку африканских военнослужащих французскими или европейскими инструкторами. Была затронута и тема взаимодействия в разведывательной сфере, поставок техники для военно-воздушных, военно-морских и сухопутных войск в соответствии с имеющимися потребностями.

Известно, что за последние несколько лет Франция уже вывела свои войска из Буркина-Фасо, Мали и Нигера. Сейчас французские власти работают над выводом войск из Сенегала и Чада.