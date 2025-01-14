Глава североатлантического альянса в очередной раз выразил свою обеспокоенность в связи с безопасностью в Европе.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего выступления в Европейском парламенте прокомментировал ситуацию с безопасностью в Европе, выразив свою обеспокоенность. Он также упомянул, что военный блок хоть и не находится в состоянии войны с Россией, но также речи не идёт о мире. По его мнению, мировая безопасность будет зависеть от итогов российско-украинского конфликта.

Рютте подчеркнул, что не знает, чем закончится военный конфликт между Украиной и Россией, но мир не будет длительным, если Москва достигнет поставленных целей. Он считает, что в таком, северокорейский лидер Ким Чен Ын, китайский лидер Си Цзиньпин и руководство Ирана будут чувствовать себя сильнее.

На фоне этого Марк Рютте призвал Европу активно инвестировать средства в оборону, поскольку планки в 2% от ВВП недостаточно для обеспечения безопасности в будущем. Он призывает европейские страны наращивать оборонные расходы, ускоряя производство критически важного оборудования: кораблей, танков, самолётов, спутников, дронов и боеприпасов.

Глава североатлантического альянс акцентирует внимание на том, что Европа тратит четверть своих доходов на выплату пенсий, социальную помощь и здравоохранение, а НАТО нужна лишь небольшая часть этих средств для усиления своей обороны в регионе. Он признал, что европейская промышленность всё ещё слишком мала, фрагментирована и медлительна.