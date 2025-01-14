Тем не менее, пока непонятно, поступит ли установка на вооружении ВСУ в ближайшее время.

Министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи с украинским послом в Берлине Алексеем Макеевым сообщил ему о передачи Вооружённым силам Украины первой колёсной самоходной артиллерийской установки RCH 155, произведённой на заводе концерна Rheinmetall. Данная артиллерийская установка ещё не стоит на вооружении ни одной из стран мира и была обещана Киеву ещё в 2023 году.

Основная особенность RCH 155 заключается в том, что установка может осуществлять выстрел в движении, тем самым успешно покидая место ведения огня и защищая себя от ответного удара противника. Помимо этого орудийной башней можно управлять на расстоянии.

Немецкий министр подчеркнул, что данное решение служит подтверждением поддержки Киева со стороны Берлина. Предполагается, что всего Украина получит 54 такие гаубицы, шесть из которых будут использовать для обучения украинских солдат на территории Германии.

Не уточняется, как скоро поступит переданная Украине самоходная артиллерийская установка на вооружении украинской армии и когда её задействуют в зоне боевых действий. Пока что речи не идёт о развёртывании RCH 155 непосредственно в зоне боевых действий и её фактическом применении украинскими военными. Вероятнее всего, колёсная гаубица будет размещена на одном из тренировочных полигонов Бундесвера, где начнут обучение украинского экипажа.

Примечательно, что Германия сама ещё не вооружилась RCH 155, хотя имеет такие планы. По всей видимости, немецкие военные получат гаубицы уже после завершения контракта на поставку техники Вооружённым силам Украины.