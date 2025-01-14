По её словам, сейчас важно не допустить нарушения международного права.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала заявления новоизбранного американского президента Дональда Трампа, который ранее говорил о необходимости установления американского контроля над Гренландией, а также не исключал применение военных или экономических мер в отношении острова.

По словам российского чиновника, за подобными заявлениями стоит стремление Вашингтона расширить своё присутствие в Арктике, которая имеет огромное стратегическое и геополитическое значение для России. Она подчеркнула, что в Москве не могут не быть обеспокоенными ситуацией.

Матвиенко добавила, что не стоит исключать нарушения международного права со стороны Соединённых Штатов Америки. Она напомнила, что уже были ситуации, когда Вашингтон шёл против международного права, пытаясь расширить свой шельф.

Валентина Матвиенко заключила, что «сложилось международное право, есть правила игры, есть арктические государства», а в Москве желают сотрудничать, чтобы Арктика была территорией мира, сотрудничества и согласия.

Ранее номинированный Трампом секретарь по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц уже говорил, что если Гренландия обретёт независимость, то Вашингтон будет иметь условия для решения вопроса с островом дипломатическим путём. В то же время Дональд Трамп рассматривает все варианты решения вопроса.