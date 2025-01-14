Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Матвиенко: Россия обеспокоена заявлениями Трампа насчёт Гренландии
По её словам, сейчас важно не допустить нарушения международного права.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала заявления новоизбранного американского президента Дональда Трампа, который ранее говорил о необходимости установления американского контроля над Гренландией, а также не исключал применение военных или экономических мер в отношении острова.

По словам российского чиновника, за подобными заявлениями стоит стремление Вашингтона расширить своё присутствие в Арктике, которая имеет огромное стратегическое и геополитическое значение для России. Она подчеркнула, что в Москве не могут не быть обеспокоенными ситуацией.

Матвиенко добавила, что не стоит исключать нарушения международного права со стороны Соединённых Штатов Америки. Она напомнила, что уже были ситуации, когда Вашингтон шёл против международного права, пытаясь расширить свой шельф.

Валентина Матвиенко заключила, что «сложилось международное право, есть правила игры, есть арктические государства», а в Москве желают сотрудничать, чтобы Арктика была территорией мира, сотрудничества и согласия.

Ранее номинированный Трампом секретарь по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц уже говорил, что если Гренландия обретёт независимость, то Вашингтон будет иметь условия для решения вопроса с островом дипломатическим путём. В то же время Дональд Трамп рассматривает все варианты решения вопроса.

#россия #сша #дональд трамп #гренландия
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия представила ракетный комплекс «Гермес»
4
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
26
Китай бесплатно предложил выпущенное им программное обеспечение Yaoguang для разработки оружия РЭБ
1
Merkur: Из-за прекращения транзита газа через земли Украины запасы газа в Британии упали на 25%
1
Акции компаний квантовых компьютеров упали на $8 млрд после заявления Дженсена Хуанга на CES 2025
1
Российские производители колесных кранов пытаются адаптироваться к современным реалиям
+
CDPR ответила на слухи о сотрудничестве со Sweet Baby Inc., но геймеры остались недовольны
8
Россия внедряет УМПК-П для доставки авиабомб на 165 км
4
Смартфоны Honor 400 могут получить батареи 7000 мАч и металлические рамки
+
Valve заблокировала мод для CS:GO, который разрабатывали 8 лет
1
Портал Techbreak назвал топ-5 самых мощных ракет класса «воздух-воздух»
+
Forza Horizon 6 может выйти на PlayStation и Xbox одновременно
4
Расконсервированные танки Т-62М новыми снарядами пробивают лобовую броню Leopard-2A4
+
Приложение Files by Google достигло 5 млрд скачиваний в магазине Play Store
+
Casio представила две новые модели G-Shock Urban Utility Series с 10-летним сроком службы батареи
+
У Geforce RTX 5090 самый дорогой за всё время радиатор для графического процессора
3
MSI представила свою концептуальную СЖО со встроенным вращающимся механизмом
1
До анонса Radeon RX 9070 XT осталось несколько дней, но эксперты не верят в успех видеокарты AMD
13
Начались продажи смарт-очков для плавания Holoswim 2 Pro
1
Army Recognition: Индия станет первым иностранным производителем американских БТР Stryker
+

Популярные статьи

Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
27
Умные очки вступают в новую технологическую эру с более элегантным дизайном и низкими ценами
+
Итоги гоночного уик-энда 11-12 января
+
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
70
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
10
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
36
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
50
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
26
Китай строит специальные военные корабли с большими рампами для высадки танков
3
160 лет назад новозеландский фермер-овцевод предсказал появление ИИ и восстание машин
10

Сейчас обсуждают

Максим
08:30
Ну то есть все эти предновогодние слухи перестают быть слухами и начинают сбываться? Новые карты это не про чистую производительность, как прошлые серии, это про длсс и дорисовку кадров. Раньше о карт...
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
Чато -- -- Бот
08:29
"...Некроине передали ОДНУ (первую) САУ RСH-155, в течение 2025 года передадут первую батарею - шесть САУ. Но..., как говорил почтальон Печкин: "У меня есть для вас посылка, но я вам ее не отдам!" Все...
Матвиенко: Россия обеспокоена заявлениями Трампа насчёт Гренландии
Робин Гудеичь
08:28
скорей сделает анализ, твоего тухлого нутра и порекомендует - то что тебе будет вредней всего, - как лекарство.
160 лет назад новозеландский фермер-овцевод предсказал появление ИИ и восстание машин
Чато -- -- Бот
08:26
"...Некроине передали ОДНУ (первую) САУ RСH-155, в течение 2025 года передадут первую батарею - шесть САУ. Но..., как говорил почтальон Печкин: "У меня есть для вас посылка, но я вам ее не отдам!" Все...
Германия передала Украине первую самоходную гаубицу RCH 155
Игорь Филатов
08:23
Для использования надо зарегистрироваться на китайском сервере и данные будут идти через облако.
Китай бесплатно предложил выпущенное им программное обеспечение Yaoguang для разработки оружия РЭБ
Ринат Гареев
08:13
Более 6 лет прошло, а с учётом разработки самой технологии лучей ещё больше. А Nvidia до сих пор не может осилить эту технологию 😂 Как временное решение для хомячков они вынуждено воткнули DLSS, чтоб...
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
Такой то
08:05
там не из автомата, а из базуки надо стрелять
Володин: В РФ видеоигры не запретят, но всячески будут бороться с деструктивным контентом в них
Дмитрий Вуди
08:01
Так вроде же... Ещё задолго до выхода и заявляли о приросте в среднем 20%. Что не так? Тем более, при сохранении цены.
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
Ринат Гареев
07:59
На самом деле ещё не закончились. Невыгодно Nvidia выдавать значительные приросты. Это увеличит затраты на разработки в дальнейшем. А так, что им мешает раз в два года на 10% свои видеокарты улучшать?...
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
inchaos75
07:40
А то что во время второй мировой США поставляли нам технику и вооружение по ленд лизу и одновременно с этим производили для Германии технику на заводах форда, и что Сталин? Стал воевать с америкой?
Депутат Колесник: попытка ВСУ атаковать станцию «Русская» угрожает газовым поставкам в Европу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем