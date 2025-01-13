Он подчеркнул, что когда речь заходит о важных для обороны США вопросах, то для верховного главнокомандующего они становятся приоритетом.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп неоднократно говорил о своих намерениях установить американский контроль над Гренландией, являющейся автономной зоной в составе Королевства Дании. Более того, американский политик даже не исключил военные или экономические меры, чтобы заполучить контроль над островом.

Номинированный Трампом советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что новоизбранный американский президент не исключает какие-либо варианты решения проблем с Гренландией, поскольку речь идёт о принципиально важной теме. Он подчеркнул, что когда речь заходит о важных для обороны Соединённых Штатов Америки вопросах, то для американского лидера они становятся приоритетом.

Уолтц напомнил, что у Гренландии из армии лишь несколько человек на собачьих упряжках, когда российская армия обладает 60 ледоколами. В то же время на острове находятся крупные запасы полезных ископаемых, углеводородов и других ресурсов. Помимо этого на севере открываются новые судоходные маршруты по мере таяния ледников.

Майк Уолтц акцентирует внимание, что если Гренландия обретёт независимость от Дании, к чему сейчас гренландские власти идут, появятся новые возможности для решения проблем дипломатическим путём. Другой вопрос в том, почему Вашингтон не может решить проблемы с островом через Данию, учитывая союзные отношения между странами и членство в НАТО.