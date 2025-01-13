Корабли будут работать над тем, чтобы предотвратить повреждение ещё большего числа подводных кабелей.

Не так давно издание Yle писало о том, что НАТО задействует в Балтийском море десять военных кораблей, которые будут размещены недалеко от подводной инфраструктуры. Флот североатлантического альянса будет работать над тем, чтобы предотвратить новые инциденты с повреждением подводных кабелей в акватории.

Стало известно, что лично Швеция отправит в Балтийское море три военных корабля и самолёт радиолокационной разведки. В материале Yle приводятся слова премьер-министра страны Ульфа Кристерссона, который подчёркивает, что это первый случай, когда Стокгольм предоставляет свои вооружённые силы для сдерживания и обороны в рамках операции НАТО (страна стала участником военного блока только в 2024 году).

Шведские корабли пока ещё не были направлены в Балтийское море и нет графика, по которому они приступят к патрулированию акватории.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен уже говорила о том, что Хельсинки расширят досмотр судов, движущихся в Балтийское море. Помимо этого страна задействует в акватории два своих военных корабля, чтобы защитить подводную инфраструктуру. Какие ещё страны примут участие в патрулировании - пока неизвестно.