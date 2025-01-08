Отмечается, что они будут в акватории до апреля.

С 2022 года случаи повреждения в Балтийском море подводных кабелей участились. Из недавних можно привести повреждение в декабре энергетического кабеля Estlink 2, связывающего Эстонию и Финляндию. На фоне этой ситуации НАТО в конце прошлого года объявило о планах усилить своё присутствие в акватории, чтобы обеспечить защиту подводной инфраструктуры.

Издание Yle пишет, что уже в конце текущей недели североатлантический альянс задействует десять кораблей для охраны критически важных объектов в Балтийском море. Речь идёт о тех кораблях, которые уже несут службу в акватории, а также отправленных непосредственно странами военного блока.

По данным издания, корабли НАТО будут располагаться недалеко от подводных кабелей, при этом их не планирует использовать для блокады прохода иностранных судов. Размещённый по запросу Финляндии и Эстонии североатлантический флот должен продемонстрировать сдерживающий фактор.

Отмечается, что корабли будут сохранять своё присутствие в Балтийском море до апреля. Что будет дальше - не уточняется, но известно о планах НАТО сформировать флот безэкипажных катеров, которые будут осуществлять наблюдение за подводной инфраструктурой в акватории.